Pacientes con hemofilia denuncian desabastecimiento de medicamentos coagulantes en el Hospital Rebagliati

Pacientes que padecen de hemofilia, trastorno poco común en el cual la sangre no coagula normalmente, se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar el desabastecimiento de un medicamento coagulante en el Hospital de EsSalud Edgardo Rebagliati.



Ronald Robles es un paciente que indicó que antes de la quincena de julio recibían 15 dosis del medicamento factor XIII de coagulación humana, que equivalen a 240 frascos al mes aproximadamente, para tratar su enfermedad; sin embargo, para agosto, solo recibieron tres dosis, equivalente a 48 frascos.



“Usualmente nosotros recibimos un tratamiento periodico en el Hospital Rebagliati donde suelen darnos los medicamentos que necesitamos para el tratamiento de un mes, sin embargo, desde hace dos meses EsSalud no está comprando el medicamento con normalidad, lo que está originando que en estos dos meses nuestro tratamiento se haya visto perjudicado, poniendo en peligro nuestra salud e incluso nuestra vida, pues de tener algún sangrado severo (como sería un derrame intracerebral en algún órgano interno) no podríamos controlarlo oportunamente”, explicó Ronald.