Piura: menor necesita ampollas para tratamiento contra el Guillain Barré

El Hospital Santa Rosa de la ciudad de Piura no cuenta con un medicamento para atender a un menor de 16 años, diagnosticado con el síndrome de Guillain Barré, informó al Rotafono de RPP Marilú Mijahuanca Cano, madre del paciente.

La señora Marilú comentó que su hijo Robiniho Mauriola Mijahuanca está internado una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos del referido establecimiento de salud desde el último jueves, pero no puede acceder a las ampollas de inmunoglobulina G endovenosa, ya que estas no se encuentran en farmacia.

La madre dijo que el personal de salud le ha recetado 40 ampollas, de las cuales deben inyectarle seis unidades cada día. Sin embargo, ella solo ha podido comprar tres debido a la falta de dinero, pues cada una cuesta 1450 soles en las farmacias particulares.

“Necesito el medicamento para que atiendan a mi hijo, soy una madre humilde no tengo dinero. La medicina me cuesta 1450 soles, pero no puedo comprarlas, apóyenme, por favor”, expresó Marilú.

La familia del paciente vive en San Ignacio en Cajamarca, pero cuando estaban de visita en Huancabamba, el adolescente empezó a experimentar debilidad muscular y parálisis, síntomas del síndrome de Guillain Barré, un transtorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios.