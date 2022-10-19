Puente Piedra: niña con hernias en la ingle será atendida en Hospital Cayetano Heredia

Rocío Romero Ordaz informó que su hija de tres años, diagnosticada con hernias en ambos lados de la ingle, será atendida en el Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud, situado en el distrito limeño de San Martín de Porres, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP.

La madre de familia agradeció que el Ministerio de Salud haya escuchado su solicitud difundida en RPP, ya que su pequeña necesita una operación con urgencia.

Rocío Romero confirmó que, gracias a las gestiones realizadas por las autoridades de Salud, su hija fue atendida en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz y ya cuenta con la referencia médica y una cita programada para el próximo lunes en el Hospital Cayetano Heredia en el servicio de Pediatría.

"Se comunicó conmigo personal del Seguro Integral de Salud (SIS) y ya me dieron ya la cita para que me puedan brindar la referencia. Es más, ya me brindaron la referencia y para el día lunes ya tengo cita. En verdad, agradecerles de corazón muchas gracias por el apoyo que me brindan”, expresó.

La señora Rocío espera que se dispongan los análisis prequirúrgicos para que puedan intervenir de manera quirúrgica a su hija, quien tiene dificultades para caminar.

Rocío Romero es madre de familia de cuatro hijos menores, por quienes trabaja y cuida sin el apoyo del padre. Ella también pide cualquier tipo de ayuda para seguir velando por sus pequeños.