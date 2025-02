Rímac: vecinos de la cuadra 4 de la calle Vesta ya cuentan con luz tras dos días [VIDEO]

Dos días sin electricidad

Ana Rodríguez es una vecina de la cuadra 4 de la calle Vesta, en el distrito limeño del Rímac que se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que desde hace dos días esta zona no cuenta con electricidad en sus casas. La señora hace esta denuncia pública para que la entidad correspondiente vaya y solucione el problema lo antes posible.

El lugar afectado se encuentra entre las cuadras 5 y 6 de la avenida La Capilla y son varios vecinos perjudicados. Todo el fin de semana han estado sin luz y la situación es desesperantes, pues ya es lunes y siguen sin contar con el servicio. Además, la mujer dijo que la empresa responsable no se ha pronunciado al respecto.

Algunos vecinos de esta zona del Rímac han llamado a Pluz Energía; compañía encargada del servicio, en varias ocasiones, pero no les han contestado. Por ello, exigen su presencia, ya que no es la primera vez que esta situación ocurre; todo lo contrario, constantemente viene y se va la electricidad, y tampoco avisan con anticipación.

La ciudadana de 65 años comentó que no puede hacer nada en su casa porque no hay luz. "No puedo ni freírme ni un huevo porque estoy a oscuras", señaló. Cabe mencionar que la señora es una adulta mayor y podría tener un accidente a causa de esta situación; por ello, piden que lo arreglen de inmediato.