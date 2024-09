Rímac: vecinos no cuentan con energía eléctrica hace cuatro días

Los vecinos de la cuadra cuatro de la avenida Tarapacá y la calle Sabandía no cuentan con energía eléctrica desde hace cuatro días, en el distrito limeño del Rímac.

Guillermo Camacho de 63 años se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la intervención de la empresa Pluz Energía, ya que no pueden desarrollar sus actividades con normalidad, incluso varias empresas han cerrado sus puertas por el corte del fluido eléctrico y los residentes no pueden cargar sus celulares.

“Somos varios vecinos que no tenemos el servicio. Mis padres son personas mayores no pueden ver la televisión y las empresas no pueden trabajar”, expresó.

Don Guillermo asegura que ayer llegaron algunos obreros de la empresa de energía, pero repusieron el servicio solo a unas casas.