Rímac: vecinos reportan falta de potencia en el servicio de agua potable en la cuadra dos del jirón Libertad

Claudia Cossio Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar los constantes problemas que atraviesan ella y sus vecinos por la baja potencia de agua que está llegando a sus hogares ubicado en la cuadra dos del Jirón Libertad en el distrito limeño del Rímac.



Claudia Cossio contó que esta situación se da desde hace catorce días y que quienes se han visto más afectados son los adultos mayores y niños, pues el edificio donde ella vive tiene cuatro pisos y casi todos los habitantes tienen que juntar el recurso hídrico en sus baldes y subirlos hasta sus departamentos.



Según Claudia, serían ocho familias las afectadas, lo que más les causa intriga es que el agua solo llega al primer piso de la vivienda donde reside, pero no a los siguientes niveles y la misma situación la atraviesan sus vecinos.



“En estos momentos somos ochos familias afectadas, en el caso mío yo vivo con mi abuela que es está avanzando de edad, y yo me encuentro delicada de salud. No tenemos como traernos agua, hay días en los que no hemos podido comer”, afirmó Claudia.



Claudia Cossio Espinoza espera que la empresa Sedapal pueda solucionar el problema que afrontan ella y sus vecinos en la cuadra dos del Jirón Libertad.