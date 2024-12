San Juan de Lurigancho: familia reporta falta de luz en su hogar a pocas horas de Año Nuevo

Miriam afirmó que ha llamado en reiteradas ocasiones a la empresa Pluz Energía y le indicaron que el servicio retornaría ayer lunes 30 de diciembre a las 10 de la noche, pero esto no ha sucedido.



“Desde el domingo no tengo luz en mi domicilio. Pluz Energía quedó en reponerlo a las 12:00 a. m. del día 29 diciembre, se llamó, notificó y nada. Se volvió a llamar y nos dijeron que lo iban a reponer el lunes 30 a las 10:00 p. m., pero nada”, indicó Miriam Eugenio.



A pocas horas de festejar y recibir el Año Nuevo, la familia Eugenio Torres no cuenta con luz y por tanto se le hace difícil realizar sus preparativos para esta noche. Asimismo, deben pedir a sus vecinos que les presten cargadores u otros elementos que necesiten electricidad.

Un dato para resaltar es que los vecinos de la calle 34 ya cuentan con el servicio de luz; sin embargo, la casa de la señora Miriam aún no.