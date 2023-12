San Juan de Lurigancho: vecinos de Las Lomas de Santa María no tienen agua hace una semana [VIDEO]

Un Año Nuevo sin agua

La entidad encargada es Sedapal, pero a la fecha de hoy, viernes 29 de diciembre y no ha dado una explicación que haya dejado satisfechos a los vecinos. Ellos no pueden asearse, lavar sus alimentos, cocinar, entre otros, debido al sorpresivo corte. Sin embargo, siguen pagando como si el servicio no se hubiese ido nunca.

Jaime Espinoza agregó que por la zona pasan aguateros y camiones cisterna, pero las familias que viven ahí son de escasos recursos económicos; por lo que, en la mayoría de los casos no pueden pagar ningún monto y se quedan sin el líquido. Cabe mencionar que el balde de agua la venden a 10 soles.