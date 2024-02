San Juan de Miraflores: túnel peatonal Alipio Ponce ya cuenta con alumbrado público [VIDEO]

Peatones exigen seguridad

Además, estos rateros no solo asaltan a los peatones, sino que son los que cortan los cables y hacen que no haya luz en la estructura. Por ello, los transeúntes exigen que manden a policías o a personal de Serenazgo para que vigilen todo el día el túnel peatonal, para que no haya oscuridad nuevamente.

Los vecinos de la zona y peatones en general agradecieron al Rotafono de RPP Noticias por darle cobertura a su caso y colaborar a que haya nuevamente alumbrado público en el túnel.