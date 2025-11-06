menu
Servicios públicos

San Martín: estudiante de escuela de la PNP con lesiones en el cerebro es trasladado a Lima

Rotafono de RPP | Josué Lojo Cochachis necesita ser operado, luego de que se resbalara y se golpeara la cabeza en el interior de la escuela en circunstancias que aún se investigan.
| | Laura Urbina Saldaña
Josué Lojo necesita ser operado del cerebro, luego de que se resbalara y se golpeara la cabeza en el interior de la escuela PNP Santa Lucía, en Tocache.

Josué Lojo necesita ser operado del cerebro, luego de que se resbalara y se golpeara la cabeza en el interior de la escuela PNP Santa Lucía, en Tocache. | Fuente: Rotafono

Un estudiante de 19 años de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional Santa Lucía de la Policía Nacional, en la región San Martín, con lesiones en el cerebro, fue trasladado de manera aérea del Hospital de Tocache al establecimiento de la institución policial en Lima, luego de que su madre Anais Cochachis pidiera ayuda, a través del Rotafono de RPP.

Josué Lojo Cochachis necesita ser operado del cerebro, después de que se resbalara y se golpeara la cabeza en el interior de la escuela policial en circunstancias que aún se investigan, según informó su mamá Anais Cochachis.

“Mi hijo ya ha sido trasladado del hospital de Tocache vía aérea al aeropuerto de Lima y está siendo evacuado en la ambulancia para el Hospital Nacional de la Policía”, confirmó al Rotafono de RPP.

La madre espera la pronta atención de los especialistas, dado que su hijo fue diagnosticado de traumatismo craneoencefálico moderado, es decir, lesiones en el cerebro.  

La señora Anais Cochachis también solicitó al Ministerio del Interior que se inicien las investigaciones para que se esclarezca el caso y se determine si su hijo fue agredido por sus instructores, ya que el último domingo, durante una visita familiar, le había comentado que tenía dolores de cabeza por los constantes maltratos.

En tanto, un informe médico del Hospital José Peña de Tocache del Ministerio de Salud señaló que, cuando el paciente fue internado el último lunes, este refirió haberse resbalado y golpeado la cabeza para luego presentar vómitos y malestar general. 

Sepa más:
Trasladan a estudiante de la PNP Escuela de la PNP Rotafono Tocache San Martín Hospital de la PNP
