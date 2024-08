Surco: vecinos reportan aniego de desagüe en viviendas

Vanessa Andrade se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar un aniego por desagüe en la cuadra cuatro del jirón Tacna en el distrito limeño de Surco. Las aguas servidas han inundado el primer piso de tres viviendas, por lo que pidió ayuda a la empresa Sedapal para la reparación efectiva y brinden una solución ante el problema.



El hecho se dio al promediar las ocho de la noche de ayer cuando los vecinos de la calle antes mencionada notaron un olor extraño; al verificar el incidente, dieron aviso a Sedapal. La empresa estaba en la zona y actualmente se encuentra trabajando desde la mañana, pero no han intervenido en las casas.



“Sedapal no ha llegado a las casas, solo ha llegado a trabajar a la parte externa. Desde ayer en la tarde yo vi que estaban trabajando y no dijeron el porqué, se fueron y hoy han regresado en la mañana. Yo me he acercado a hablar con la cuadrilla de obreros, pero me dicen que está colapsado, que hay un atoro, y que tienen que seguir rompiendo pista para poder desfogar”, indicó Vanessa Andrade.