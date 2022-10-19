menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Surquillo: adulta mayor con cáncer al colon recibe ampollas tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima, entregó el medicamento y negó que se reportara un desabastecimiento del fármaco fluorouracilo para los pacientes oncológicos.
| | Laura Urbina Saldaña
El INEN suministró las ampollas de fluorouracilo que necesitaba para continuar con su tratamiento contra del cáncer de colon.

El INEN suministró las ampollas de fluorouracilo que necesitaba para continuar con su tratamiento contra del cáncer de colon. | Fuente: Difusión INEN.

María Isabel Aranibar Ponce, de 72 años, una paciente con cáncer al colon recibió del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima, las ampollas de fluorouracilo que necesitaba para continuar con su tratamiento, luego de que sus parientes pidieran ayuda a través del Rotafono de RPP.

Tras la difusión del caso, Liliana Bardales confirmó que personal del INEN se comunicó con ella para indicarle que se acercara al establecimiento de salud, a fin de que recogiera los medicamentos de su madre. 

“El INEN se puso en contacto conmigo y me dijo que fuera. Ya pudo ser programada la quimioterapia de mi mamá”, expresó.

La señora María Isabel padece cáncer de colon en etapa avanzada y ahora con las ampollas suministradas podrán realizarle la tercera quimioterapia que requiere. 

“Muchas gracias por la difusión de la noticia, fue tan necesaria para poder programarle la quimioterapia a mi mamá”, enfatizó. 

INEN asegura que no hay desabastecimiento

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) aclaró que no hay desabastecimiento del medicamento fluorouracilo.

Se informó que ya se le brindó las ampollas y otras medicinas que le habían recetado a la paciente, quien se atiende de manera particular, ya que cuenta con seguro de EsSalud. 

Adicionalmente, se precisó que se le ayudó a programar una quimioterapia en los próximos días para que la adulta mayor continúe con su tratamiento oncológico. 

Te recomendamos
Equipo inoperativo de Medicina Nuclear del Hospital Rebagliati afecta a paciente con arritmia

Equipo inoperativo de Medicina Nuclear del Hospital Rebagliati afecta a paciente con arritmia

 Ayabaca: mujer de 28 años fallece tras derrumbe de casa por huaico [VIDEO]

Ayabaca: mujer de 28 años fallece tras derrumbe de casa por huaico [VIDEO]

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Entregan pastillas Paciente oncológica Rotafono Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Paciente con cáncer
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Magdalena del Mar: paciente con arritmia cardíaca será evaluado en Hospital Almenara de EsSalud

Magdalena del Mar: paciente con arritmia cardíaca será evaluado en Hospital Almenara de EsSalud

 Jesús María: conductores advierten peligro de accidente por paradero informal en avenida Gregorio Escobedo

Jesús María: conductores advierten peligro de accidente por paradero informal en avenida Gregorio Escobedo

 Falta de ampollas impide que mujer con cáncer reciba su tercera sesión de quimioterapia en el INEN

Falta de ampollas impide que mujer con cáncer reciba su tercera sesión de quimioterapia en el INEN

 Equipo inoperativo de Medicina Nuclear del Hospital Rebagliati afecta a paciente con arritmia

Equipo inoperativo de Medicina Nuclear del Hospital Rebagliati afecta a paciente con arritmia
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot