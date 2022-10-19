Surquillo: adulta mayor con cáncer al colon recibe ampollas tras pedido de ayuda

El INEN suministró las ampollas de fluorouracilo que necesitaba para continuar con su tratamiento contra del cáncer de colon. | Fuente: Difusión INEN.
María Isabel Aranibar Ponce, de 72 años, una paciente con cáncer al colon recibió del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima, las ampollas de fluorouracilo que necesitaba para continuar con su tratamiento, luego de que sus parientes pidieran ayuda a través del Rotafono de RPP.
Tras la difusión del caso, Liliana Bardales confirmó que personal del INEN se comunicó con ella para indicarle que se acercara al establecimiento de salud, a fin de que recogiera los medicamentos de su madre.
“El INEN se puso en contacto conmigo y me dijo que fuera. Ya pudo ser programada la quimioterapia de mi mamá”, expresó.
La señora María Isabel padece cáncer de colon en etapa avanzada y ahora con las ampollas suministradas podrán realizarle la tercera quimioterapia que requiere.
“Muchas gracias por la difusión de la noticia, fue tan necesaria para poder programarle la quimioterapia a mi mamá”, enfatizó.
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) aclaró que no hay desabastecimiento del medicamento fluorouracilo.
Se informó que ya se le brindó las ampollas y otras medicinas que le habían recetado a la paciente, quien se atiende de manera particular, ya que cuenta con seguro de EsSalud.
Adicionalmente, se precisó que se le ayudó a programar una quimioterapia en los próximos días para que la adulta mayor continúe con su tratamiento oncológico.
