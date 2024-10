Ucayali: pobladores reportan condiciones precarias de colegio de Puerto Esperanza

Pobladores de diversas comunidades de la provincia de Purús, en Ucayali, se comunicaron con el Rotafono de RPP, para denunciar que la Institución Educativa N°64174, ubicada en Puerto Esperanza, no cuenta con los materiales adecuados para que los niños puedan estudiar.

En un video enviado a nuestra redacción, se puede observar que las aulas no cuentan con un piso adecuado, sino que los escolares caminan sobre arena y pasto. Asimismo, hay algunas aulas que son de madera y con techos de Eternit, que -según indican las docentes- genera mucho calor.

Además, se ve que hay algunos alumnos que comparten sillas, mientras que algunas alumnas comparten carpetas.

“Si se dan cuenta, señores autoridades, miren dónde están trabajando los niños: en un lugar no tan condicionado. No hay materiales, no están cómodos los niños”, indicó una maestra.