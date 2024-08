Villa El Salvador: menor de edad con escoliosis fue atendida tras denuncia pública

Rotafono ya había reportado el caso

En primer lugar, la mujer narró que personal médico se comunicó con la señora Eugenia para que llene dos documentos y constatar que la menor de edad realmente necesita esta resonancia. Luego de verificar que si tenía escoliosis y que necesitaba este examen, le hicieron una tomografía.

Posteriormente, le dieron la orden para realizarse esta resonancia y podía pedir en julio, pero cuando fue a solicitar la cita, le dijeron que no hay atención para las personas de dicho mes, debido a que la máquina no estaba operativa. También, le manifestaron que estaban dando prioridad a los pendientes de inicio del año.

"A mí me van a recibir la cita, no es que me lo van a dar para el mes de septiembre. Tengo que esperar a que sea mi turno", sostuvo la madre, quien reiteró un pedido de ayuda porque la salud de su hija sigue empeorando y no sabe hasta cuándo tendrá que seguir esperando esta cita. Ella pide que se agilicen los trámites burocráticos y la apoyen.