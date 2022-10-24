Canta: alertan aumento del caudal del río Chillón y falta de trabajos de descolmatación

Alberto Pariona se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la crecida del río Chillón, sector de Yangas, en el distrito de Santa Rosa de Quives, provincia limeña de Canta. El agricultor expresó también su preocupación por la falta de acciones de prevención, en el 2025, como la descolmatación en algunos tramos del río.





"El año pasado no realizaron ningún trabajo de prevención por parte de la Autoridad Nacional de Agua (ANA), el Ministerio de Agricultura, la Presidencia de Consejo de Ministros, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el Gobierno Regional de Lima. El río Chillón está totalmente colmatado en todo su trayecto de la jurisdicción de Santa Rosa de Quinces, sector Yangas”, afirmó Alberto.





Según cuenta Pariona, las lluvias registradas en la sierra de Lima en los últimos días han generado la crecida del río Chillón. En el video se observa que en ambos lados del río tienen piedras grandes que hacen que la corriente de agua choque con gran fuerza y desvíe la dirección del recurso hídrico.



Alberto Pariona advierte a las autoridades que el río está muy colmatado y que debido a las lluvias, el caudal incrementará por lo que teme que el río pueda salir y afecte a las viviendas de la zona.

Ante esa situación, solicitó que el gobierno municioal, regional y central realicen las labores de limpieza para evitar la inundación de los cultivos y daños en las viviendas del sector Yangas tras el desborde del río Chillón.