Adulta mayor logró conseguir cita de renovación de pasaporte a través de las oficinas de Migraciones

“Estoy sumamente agradecida con ustedes, sin ustedes no hubiese sido posible que me atiendan de la forma como me han tratado (...) el pasaporte ya lo tengo en casa, el trámite ha demorado horas y horas pero se ha cumplido con el objetivo”, indicó la señora Rosa Morales.

¿Qué sucedió con la señora Rosa y la demora en el trámite de su pasaporte?

La señora de 74 años se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que desde hace tres días ha intentado comenzar el proceso correspondiente para la renovación de su pasaporte, pero no pudo. Lo ha intentado por las diferentes plataformas que hay, pero en todas ha sido el mismo resultado.

La ciudadana contó que este último lunes 20 de enero hizo el pago correspondiente en el Banco de la Nación y pensó que inmediatamente le darían una cita, pero no era así. Por eso, llamó por teléfono para que la atiendan y luego de muchas horas lo hicieron. Sin embargo, le dijeron que el pagar no "interesaba en absoluto" y que no sabían cuándo "aperturarán".