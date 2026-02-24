menu
Servicios públicos

Buena noticia: operan a adulta mayor de 80 años en el Hospital Dos de Mayo

Rotafono de RPP | Tras el pedido de ayuda, familiares de la paciente informaron que las autoridades del Ministerio de Salud se acercaron al hospital para gestionar la operación, después de que estuviera 25 días internada.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Maju Payan se mostró agradecida con el Rotafono de RPP por haber difudindo el caso de su madre.

Maju Payan se mostró agradecida con el Rotafono de RPP por haber difudindo el caso de su madre.

Maju Payán se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hermana Rosa Amalia Payán Tenorio, de 70 años, fue operada de los cálculos a la vesícula en el Hospital Dos de Mayo, en Lima, después de estar cerca de 25 días internada.  

Según Maju, luego de hacer su pedido de ayuda a través de Rotafono de RPP, las autoridades del Ministerio de Salud fueron al Hospital Dos Mayo y los doctores intervinieron quirúrgicamente a la paciente. 

"Personal del Ministerio de Salud se acercó al hospital Dos de Mayo y mi hermana Rosa Payán Tenorio, paciente de 70 años, quien había estado internada un mes y un día para que le operen de la vesícula, fue operada a los dos días de la denuncia", afirmó Maju Payán. 

Los familiares agradecieron las gestiones que se realizaron luego de que expusiera el caso de la señora Rosa en el Rotafono de RPP. "Quiero agradecerles y nos da tristeza que los ciudadanos tengamos que recurrir a esta forma", expresó. 

¿Por qué era tan importante operar a la adulta mayor?

Katerin Carolina Herrera Payán, hija de la paciente, se comunicó con el Rotafono de RPP, el pasado 12 de febrero, para pedir ayuda para su madre Rosa Amalia Payán Tenorio, de 70 años, quien se encontraba internada desde el 18 de enero a la espera de una operación por cálculos a la vesícula. 

Según Katerin, la realizaron la mayoría de exámenes preoperatorios en centro particulares para poder acelerar el proceso, pero indicaba que solo faltaba que un especialista leyera los resultados y diera la orden de operación. 

Sepa más:
Minsa Hospital Dos de Mayo Rotafono Operan a adulta mayor Lima
