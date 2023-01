Familiares de paciente oncológico piden referencia para recibir tratamiento en el INEN

Durante varios meses, la señora Hilda estuvo esperando a que aprueben la solicitud y pueda ser derivada al INEN. Sin embargo, los hijos de la ciudadana no obtenían respuesta alguna por parte del seguro médico de la Policía. Erika Rojas contó que un médico del Hospital de Policía le dijo que había un convenio entre ambas entidades y que por tal motivo su madre iba ser derivada al INEN; sin embargo, no se concreta.

No obstante, la hija de la señora Hilda contó que se comunicó con una asistente de la defensoría de la policía. “El día de ayer (5 de enero), llamé a la señorita Nancy, asistente de la defensoría de la policía, quejándome respecto al porque no sale esta carta de garantía; le dije que mi mamá está desde el mes de octubre sin un tipo de atención, sin un tipo de tratamiento, y ya es demasiado ahora que nos digan que no hay ni un tipo de convenio”, denunció la señora en la Rotativa del Aire.

Debido a la lentitud burocrática y preocupados por la salud de su madre, los hijos optaron por llevar a la ciudadana 72 años al INEN de forma particular. Sin embargo, debido a los gastos que genera el tratamiento, ya no estarían contando con los medios económicos suficientes. Ante este hecho, la familia pide que Saludpol resuelva el trámite y, de esta forma, la señora Hilda sea atendida con el seguro de la policía.

