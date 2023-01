Hombre espera desde hace tres años operación y no tiene respuesta de hospital

El señor Florencio Mañuico Martínez, de 55 años, denunció que desde hace tres años espera una operación para cerrar la colostomía que padece. El ciudadano detalló que desde el 2019, espera la confirmación del Hospital Rebagliati para que pase por la intervención quirúrgica.

“Ya tengo tres años con este problema. El Hospital Rebagliati parece que me está paseando, ya que me dicen cada tres meses que me van a operar. Pero realmente, no sé sabe cuándo”, contó el afectado a la Rotativa del Aire.