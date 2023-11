Menor de edad espera ser operado por tumor nasal desde hace un año en el hospital Almenara

Operación debe ser antes de marzo del 2024

Daniel tiene actualmente 17 años, el sufre aún de constantes sangrados nasales, el tumor no lo deja respirar de forma correcta, no puede estar en lugares fríos pues se arriesga a más sangrado nasal, presenta dificultad al comer y no puede realizar esfuerzo físico, como cualquier joven de su edad que realiza toda clase de deportes.

Su madre indica que los médicos del hospital Almenara aseguraron que operarían al menor en octubre de este año, sin embargo, esto no sucede e incluso los exámenes prequirúrgicos se han vencido por la demora.

Cabe señalar que, la póliza del Seguro Social de Salud cubrirá la operación de Daniel hasta marzo del 2024, pues a partir de entonces él ya no contará con seguro. Por ello, su madre hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que se programe cuanto antes la tan buscada operación.