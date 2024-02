Junín: población pide ayuda tras desborde de río Anapatí

Al amanecer Cleto se dio cuenta que este evento natural inundó alrededor de 11 viviendas y afectó a 18 agricultores los cuales perdieron totalmente sus sembríos de plátano, yuca, cacao, y otros cultivos más que son fuente principal de su economía.

“Estamos aislados hace dos días y no hay ninguna maquinaria por aquí, desde el kilómetro 129 al 189 no hay pase, esta vía une a Junín, Cusco, y Ayacucho, y no hay ninguna entidad que se haga cargo de acá”, asevera Campos Palomino.