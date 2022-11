Ayacucho: reportan incendio forestal en el distrito de Aucará en Lucanas

Familia de Chacralla perdieron todo

Los vecinos de la comunidad de Chacralla, que es la zona más perjudicada que el fuego continúan intranquilos debido a que las condiciones climáticas actuales podrían hacer que las llamas vuelvan a arder, pues hay bastante viento que están haciendo que se reavivan.

Nancy Vega indicó que los bomberos le dijeron que ya estaba todo controlado, pero en las últimas horas el fuerte aire que está rondando en la provincia ayacuchana hace ver que podría haber otro incendio. Por eso, los pobladores trabajan en conjunto con lo que tienen a la mano para intentar que no haya otro siniestro.

Del mismo modo, la señora reportó que no hubo personas heridas; al menos no de gravedad, solamente algunas personas tuvieron quemaduras leves en los brazos y la mano, pero que fueron atendidos a tiempo. Varios de ellos no pensaron que el fuego iba a llegar a sus hogares y, por eso, fueron sorprendidos.

La mujer también señaló que varias familias se quedaron sin hogar y sin sustento económico, ya que sus animales como los ovinos y vacas perdieron la vida en esta tragedia. Entre todos se están ayudando para evitar que haya otro incendio y que estas personas no se queden en la intemperie.